235 mlgr alkollü sürücü evin bahçesine daldı!

Ülke genelinde dün gece 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. İkisine alkollü sürücülerin neden olduğu kazalarda, 2 kişi yaralanırken, tutuklular var.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Koral Bozkurt, dün saat 23.40’ta İskele-Gazimağusa ana yolunda RC 003 plakalı aracı ile güneye doğru seyrettiği sırada Silver Beach kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza, Bozkurt’un yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpmasının ardından banket içerisine düşmesiyle meydana geldi.

Kazada yaralanan Bozkurt'un tedavisinin özel bir sağlık merkezinde sürdüğü; kaza nedeniylealev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ancak tamamen yandığı belirtildi.

- Gazimağusa’da alkol tesiri altında kaza

Yine Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda saat o3.40'ta kaza meydana geldi.

23 yaşındaki Dilara Akkan, 166 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, SZ 067 plakalı aracı ile güney istikametine seyrettiği sırada Cafemania önüne geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Akkan’ın gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan KF 201 plakalı araca çarptığı kazada, çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan KF 201 plakalı araç, belediyeye ait metal çöp konteynerine çarpıp durdu.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

- Girne’de kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de Şehit Dursun Özsaraç üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ise, yaralanan araç sürücüsü Azeez Tımıleyın Adewuyı (E-31) Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra, tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olay saat 03.30 sıralarında, 235 mlgr alkollü içki tesiri altında olan Adewuyı’nin SR 987 plakalı araç kuzey ile istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkması sonucu gerçekleşti.

Sürücü, bir evin bahçe demir korkuluklarına çarpıp yoluna devam ederek bahçe içerisinde bulunan mandalina ağacına çarptıktan sonra ikametgahın duvarına çarparak durdu.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022, 11:55