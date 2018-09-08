“25. GELENEKSEL YAYLA ŞENLİĞİ” YARIN ALEVKAYASI PİKNİK ALANINDA



KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin bu yıl 25'incisini düzenleyeceği “25. Yayla Şenliği” yarın saat 10.00’da Alevkayası Piknik Alanı’nda yapılıyor.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Karadeniz’li sanatçılar Turan Şahin ve Bizim Gönül, Köksal Baba, yerli sanatçılardan Yıldır Yıldırım ve Engin Talay-Embiya Özdamar-Batuhan Tatlı, KKTC Karadeniz Kültür Derneği “Kuzeyin Yıldızları” İskele Horon ekibi ve “Kuzeyin Yıldızları” Girne Horon ekibisahne alacak