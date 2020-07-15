Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Ayrıca, 251 şehit için Boğaz Şehitliği’ne zeytin fidanı dikildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, “15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. O gece Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktı” dedi.

Başçeri, Türk halkının meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını dünyaya gösterdiğini de vurguladı.

Boğaz Şehitliği’ndeki törene, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 09.30’da Büyükelçi Başçeri’nin Boğaz Şehitliği’ne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Büyükelçi, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken şehitler için dua okudu.

Tören sonrasında Boğaz Şehitliği’ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, ardından da 251 şehit için Boğaz Şehitliği’nde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TİKA ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde oluşturulan alana fidan dikildi. Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri ve komutanlar da vatandaşlarla birlikte zeytin fidesi dikti.

“TÜRK MİLLETİ KADINI, ERKEĞİ, GENCİ VE YAŞLISIYLA İRADESİNE, GELECEĞİNE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKTI”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, Türkiye’yi esaret altına almak isteyenlerin 40 yıldır besleyip büyüttüğü FETÖ'nün gerçek yüzünün karanlık bir gece olan 15 Temmuz’da ortaya çıktığı belirtti.

“15 Temmuz 2016 her ne kadar karanlık bir gece olsa da tarihimizin en büyük direniş destanlarından birinin yazıldığı gece de oldu” diyen Başçeri, “O gece Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktı” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılması açısından da milat olduğunu kaydeden TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “15 Temmuz’da Türk halkı meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

“SAYIN BAŞBAKAN’IN BİZİMLE BİRLİKTE BURADA OLMASINDAN GURUR DUYUYORUZ”

Büyükelçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde o gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir-komuta zincirine sadık kalan kahraman askerlerimizin ve halkımızın mücadelesinde, 251 vatandaşımız şehit olmuş, iki binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır.

15 Temmuz gününü dört yıldır ülkemizde, aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimize ise sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek üzere “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anıyoruz.

Üzerinden geçen dört yıldan sonra bugün, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi ve o mücadelede yaralanan gazilerimizi anmak üzere çok anlamlı bir yerde, Boğaz Şehitliği’nde bir araya geldik. Sayın Başbakan Ersin Tatar’ın da bizimle birlikte burada olmasından gurur duyuyoruz.”

ŞEHİTLER ANISINA 251 FİDAN

Boğaz Şehitliği’nde yatanların Kıbrıs adasında Türklüğün ortadan kaldırılmasına ‘dur’ demek için 46 yıl önce canını hiç düşünmeden feda ettiğini vurgulayan Başçeri şöyle devam etti:

“Mücahit kardeşleriyle koyun koyuna yatmakta olan Mehmetçiğimizin bulunduğu bu alana 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitlerimizin anısına 251 fidan dikmekteyiz. Bize bu imkânı verdiği için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“ŞEHİT VE GAZİLERE MİNNET BORCUMUZU ASLA ÖDEYEMEYİZ”

Başçeri, 20 Temmuz 1974’te adada ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini de vurguladı.

Ali Murat Başçeri, şunları da ekledi:

“Başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz…”