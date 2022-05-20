Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 7 bin 930 test sonucunda 26 kovid-19 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı. Açıklamaya göre, Lefkoşa’dan 22, Girne’den 1 ve İskele’den ise 3 vaka çıktı.

Öte yandan, tedavisi devam eden 402 vaka bulunurken, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 6 olarak açıklandı. Yoğun bakımda ise hasta bulunmuyor.

20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097

Toplam Vaka Sayısı: 94.620

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 396

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192