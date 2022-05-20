Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 7 bin 930 test sonucunda 26 kovid-19 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Ülkede son 24 saatte 7 bin 930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı. Açıklamaya göre, Lefkoşa’dan 22, Girne’den 1 ve İskele’den ise 3 vaka çıktı.
Öte yandan, tedavisi devam eden 402 vaka bulunurken, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 6 olarak açıklandı. Yoğun bakımda ise hasta bulunmuyor.
20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097
Toplam Vaka Sayısı: 94.620
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 396
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192