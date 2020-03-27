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26 testten pozitif olan yok

26 testten pozitif olan yok
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Sağlık Bakanlığı ,bugün içerisinde en son yapılan toplam 26 testten herhangi bir pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu.

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