26 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Girne Kervansaray bölgesinde bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki müdahaleyle hayata döndürülen 26 yaşındaki Junior Ndawele Yanga (E) Lefkoşa’ya sevk edildi.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, 15.45’te meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla denizde yüzen Yanga, denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Junior Ndawele Yanga, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren gencin tedavisi burada devam ediyor.

