27 Mart’a kadar baskıya ara verdi

Volkan Gazetesi, 27 Mart’a kadar baskıya ara verdiğini, okuyucuların haberlere gazetenin internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bu kararın koronavirüs salgıyla mücadele tedbirlerine katkı ve toplumsal sorumluluk gereği alındığı belirtildi.

Açıklamada, “27 Mart tarihine kadar Volkan Gazetesi baskıya ara verdi. Bu sürede gazetemize PDF formatında www.volkangazetesikktc.com üzerinden ulaşılabilir” denildi.

