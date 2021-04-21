28 kişi evde parti yaptı...Evde uyuşturucu da bulundu

28 kişi evde parti yaptı...Evde uyuşturucu da bulundu
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efkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada, akşam 20.30 sıralarında doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada da ev sahibi A.A.O. (E-27)'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Açıklamada, söz konusu şahısın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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