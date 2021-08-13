28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Girne'de sakin 28 yaşındaki Mert Şenoğlu, saat 17.00 sıralarında kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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