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28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kıbrıs
13 Ağustos 2021 Cuma 18:30
Genç
Girne'de sakin 28 yaşındaki Mert Şenoğlu, saat 17.00 sıralarında kaldığı evde ölü olarak bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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