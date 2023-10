29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına ulaşmanın gurur, coşku ve mutluluğunu Kuzey Kıbrıs olarak paylaşıyoruz. Bu anlamlı gün, Türk miletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolüdür.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan sonsuz inancının bir tezahürüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve büyüklüğü bizleri oldukça gururlandırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşarken, Kuzey Kıbrıs olarak biz de bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Her iki ülke arasındaki kardeşlik bağları, dayanışma ve işbirliği, geleceğe umutla bakmamıza olanak sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını coşku ve gurur içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk milletine barış, huzur ve refah diliyorum.”

KARANFİL

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Türkiye Cumhuriyet’inin 100. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfil, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin, 100. yılını kutlamanın sevinci ve gururunu yaşamaktayız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün koca bir çınar olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde mazluma kol kanat geren Anavatanımız bugün nereye giderse oraya barışı ve huzuru götürmektedir. Kıbrıs adasından, Orta Doğu’ya, Afrika’da, kıta Avrupa’sına kadar tüm bölgelerde söz sahibi olmuştur. Son olarak kardeş Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasındaki duruşu ile de Türk Dünyası’nın sahipsiz olmadığını göstermiş ve sonuna kadar Azerbaycan halkının yanında olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye yüzyılı hedefini ortaya koyması ve KKTC olarak bizim de yerimizi alacağımızı söylemesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu bağlamda Anavatanımız ile daha nice yüzyıllara dileğimi ortaya koyuyorum.”

SAVAŞAN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak görülmeye başlandığını söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Savaşan, “Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren dünyada Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’mizin öneminin her geçen gün arttığı ve sadece bölgesel değil küresel bir güç haline geldiği apaçık ortadadır. Türkiye’mizin çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline geleceği şüphe götürmez bir gerçektir” dedi.

Cumhuriyet’in millet iradesi; din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın ruhu, vatan sevgisi, büyük bir azim ve kararlılık örneği olduğunu ifade eden Savaşan, “29 Ekim sadece Türkiye’nin değil, KKTC’nin de hür ve bağımsız yaşayacağının teminatı” dedi.

Filistin başta olmaz üzere bölge ülkelerinde yaşananların, Büyük Türk Milleti’nin ve Cumhuriyeti'nin tarihsel bütün kazanımlarına ve Cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, Türk Milleti’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin de bağlılığını artırdığına işaret etti.

Ahmet Savaşan, “Büyüyen ekonomisi, güçlenen demokrasisi, artan itibarı, genişleyen nüfuz alanı, ilkeli ve vizyoner dış politikası ile Türkiyemiz, bizzat Atatürk’ün ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak doğan Cumhuriyet, artık tüm dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak görülmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönülleri kaynaştıran adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “Kardeşçe birbirini kucaklayarak, aydınlık yarınları hep birlikte yürüyeceğine olan inancımızla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anar, ahlakın övdüğü, alçak gönüllülük ve doğruluğun, insanın ruhsal olgunluğunun egemen olduğu nice 'fazilet'li yıl dönümleri dileyerek, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

HABSEL

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Hansel, “Mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi, Kıbrıs Türkü’nün varlığının güvencesi, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Bölgedeki olaylar dikkate alındığında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için ne denli önemli olduğunun daha rahat görülebildiğini kaydeden Hansel, “Türkiye’miz ne kadar güçlü ve anavatanımızla bağlarımız ne kadar sıkı olursa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha andıklarını belirten Hansel, şöyle devam etti:

“Atamız, “Yurtta sulh, cihanda sulh” derken adeta ölümünden sonra yaşanmış olan savaş ve yıkımları öngörmekte ve bunların panzehirinin barış olduğunu bilmekteydi. Bu bakımdan, Türk Cumhuriyeti’nin her bakımdan ayakları üzerinde durabilen ve tam bağımsız bir devlet olmasını önemsemekteydi.

Her şeyden önce bizlere düşen de, her bakımdan kendi kendine yeten bir devlet olabilmek için yılmadan çalışmak ve üretmektir. Ülkemizde her alanda yenilenme ve adeta baştan yaratılmaya ihtiyaç vardır. Bu devinimi, kamu kurumlarının veya devletin tek başına sağlaması, bugün için maalesef mümkün değildir. Halkımıza da bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bunun için de her türlü kanunsuzluğa karşı çıkmak ve hukuk temelinde, hak ve özgürlüklere sahip çıkarak üretmek gerekmektedir.”

Bu çerçevede vatandaşlara, kaçak, etik dışı ve ilkesiz her türlü yayıncılık faaliyetini Kurul'a iletme çağrısı yapan Hansel, makul ve hukuk çerçevesindeki eleştiriler hariç, Kıbrıs Türkü'nün varlık güvencesi olan Türkiye’yi küçük düşürecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınmanın yurttaşlık görevi olduğu kaydetti.

AMCAOĞLU

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlarken, "100 yaşına gelmiş dev bir cumhuriyetin bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olarak yoluna devam ettiğini" söyledi.

Amcaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesi ve destekçisi olan Anavatan Türkiye’mizin 100’üncü yaşını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 100’üncü yıl dönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışacak, maziden atiye uzanan güçlü ve büyük Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedeflerimize yürüyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı ve hedeflerimizi pekiştirdiğimiz bir döneme de işaret ediyor. Bu vesileyle, Anavatan Türkiye'mizin daha da ileriye gitmesi bizim için gurur kaynağıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz”

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

İnik yayımladığı mesajda, israil’in Gazze’ye saldırısının güçlü ve ayakları üzerinde duran bir devletin varlığının önemini bir kez daha vurguladığını kaydetti.

İnik’in mesajı şöyle:

“Türk Milletinin yazdığı Kurtuluş Savaşı destanı sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti her geçen gün gelişmekte özellikle son dönemde gücüne güç katarak büyümektedir.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, her gün çoğalan bilgi ve birikimi ile bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir.

Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada yaşanan gerilimler, savaşlar özellikle terör devleti olan İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkını, insani her türlü ihtiyaçtan yoksun bırakarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivilleri havadan ve karadan bombalamak sureti ile yaptığı soykırım bizlere, güçlü ve ayakları üzerinde duran bir devletin varlığının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Köklü çınarımız anavatanımız 100. Yılını kutlarken dosta güven düşmana korku salmaya her zamanki gibi devam etmektedir.

Türk Milletinin kanı ve canı pahasına kurduğu ve bizlere emanet ettiği, Cumhuriyeti aynı kararlılıkla koruyup ve muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak en büyük gayemiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Mücadelesinde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 15:17