29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte daha güçlüyüz” diyerek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünün tüm Türk Dünyası’na kutlu olmasını diledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu mesajında, mensubu olmaktan büyük onur duydukları Türk Milleti’nin, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmediğini, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı büyük zaferle sonuçlandırdığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin de Anadolu’da başlatılan ve zaferle taçlandırılan mücadeleyi yakından takip ettiğini, Kurtuluş Savaşı’na maddi manevi destek verdiğini; çünkü kopmaz bir parçası olduğu Anadolu’nun kurtuluş sürecine katılmak, destek vermek Kıbrıs Türkü’nün milli kimlik ve birlik anlayışının vazgeçilmez bir gereği olduğunu belirtti.

- “Türkiye, savunma sanayi başta olmak üzere, son yıllarda tüm alanlardaki atılımları ile bölgesinde ve dünyada yükselen önemli güçler arasına girmiştir”

Türk’ün büyük zaferinin ardından Atatürk’ün, 29 Ekim 1923’te “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması hedefiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, savunma sanayi başta olmak üzere, son yıllarda tüm alanlardaki atılımları ile bölgesinde ve dünyada yükselen önemli güçler arasına girdiğini söyleyen Bakan Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde emin adımlarla ilerleyişini sürdürdüğünü görmekten, Kıbrıs Türkleri olarak büyük onur, gurur ve mutluluk duymaktayız.

Tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık kazanan Türk Milleti, zorlu sınamalarla dolu 100 yıllık anlamlı yolculuğunda, bekasına yönelik içten ve dıştan gelen tüm tehditlere karşı güçlü ve kararlı duruşunu sürdürmüş, milli birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yolunda daha güçlü olan Anavatanımız Türkiye, bölge barış ve istikrarı için önemli bir aktör haline gelmiştir. Garantör ülke olarak, tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle her zaman her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatanımız, birlikte savunduğumuz Milli Kıbrıs davamızda egemen eşit iki devlete dayalı bir çözüme destek vermektedir. 20 Temmuz 1974’de bizleri yok olmaktan kurtaran Anavatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir.”

“Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte çok daha güçlüyüz” diyen Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünün tüm Türk Dünyası’na kutlu olmasını dileyerek mesajını sonlandırdı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin küllerinden yeniden dirilen, varlık ve yokluk mücadelesi veren yüce Türk milletinin, yüz binlerce şehidin kanı ile kazandığı istiklalin ardından kurduğu modern bir devletin adı olduğunu kaydederek, bu aziz devletin kuruluşunun yüzüncü yılını büyük bir mutlulukla kutladıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arıklı, ”İnanıyoruz ki önümüzdeki ikinci yüzyıl, ‘Türklerin Yüzyılı’ olarak adlandırılacak, ‘1 Millet 7 Devlet’ esasına dayanan büyük Türk Birliği’ni kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir” dedi.

Arıklı, KKTC’nin de Türkiye’nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliği’nin içerisindeki şerefli yerini alacağını belirtti.

Türk milletinin 5 bin yıllık tarihi ile dünyanın en eski milletlerinden birisi olduğunu, bu süre içerisinde yaşadığı üç kıtada 17’si imparatorluk olmak üzere yüzlerce devlet kurduğunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun da kurulan bu devletlerin içerisinde en uzun ömürlü ve en geniş coğrafyaya yayılan bir devlet olduğunu anımsatan Arıklı, şöyle devam etti:

“Ne var ki, ünlü sosyolog ve tarihçi İbn Haldun’un dediği gibi: ‘Devletler de insanlara benzer. Doğar, büyür ve ölür’. Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve yıkılış süreci 200 yıl sürmüş ve nihayet çeşitli iç ve dış nedenlerle tarih sahnesinden çekilerek yerini ‘üniter’ ve ‘milli’ bir devlet olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, küllerinden yeniden dirilen, varlık ve yokluk mücadelesi veren yüce milletimizin, yüzbinlerce şehidin kanı ile kazandığı istiklalin ardından kurduğu modern bir devletin adıdır. Bugün bu aziz devletin kuruluşunun 100. yılını, büyük bir mutluluk içerisinde kutluyoruz.

İnanıyoruz ki önümüzdeki ikinci yüzyıl, ‘Türklerin Yüzyılı’ olarak adlandırılacak, 1 Millet, 7 Devlet esasına dayanan büyük Türk Birliğini kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir. KKTC de Türkiye’nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliğinin içerisindeki şerefli yerini alacaktır.”

Arıklı, Anavatan’ın 100. yaş gününü kutlayarak, Türk milletine modern bir devlet armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere, 1071’den bu yana, kanları ve canları ile Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygı ile andığını kaydetti, “Milletimizin bayramını kutluyor, nice yüzyıllara diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuş, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güçle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın mutluluk ve refahı için çalışmaya bıkmadan yorulmadan devam edeceğiz” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan ve Türk Milleti’nin kadın, erkek, genç demeden vatan uğruna birçok bedel ödeyerek, destansı bir mücadeleyle kurduğu ve bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün dünya ülkeleri arasında yerini aldığını kaydeden Çavuş, bu süre içerisinde sanayisi, tarım, kooperatif ve teknoloji alanlarında gelişim göstererek gücüne güç kattığını belirtti.

Geçmiş yüzyıla meydan okuduğu gibi gelecek yeni yüzyıllara da meydan okuyacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ve omuz omuza mücadele verdiğini de söyleyen Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güçle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın mutluluk ve refahı için çalışmaya bıkmadan yorulmadan devam edeceğiz.

Her zaman gurur duyduğumuz ve gönül bağı ile bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Cumhuriyetimizin yaşatılması ve büyütülerek bugünlere gelmesinde emeği geçen Türk Milleti’ne de şükranlarımı sunarım.

Ne mutlu Türküm diyene.”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, mesajında, “19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, büyük bir zaferle taçlanmasının sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Cumhuriyet atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır” dedi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek vermiş olduğu varoluş mücadelesinin; azim ve büyük bir kahramanlıkla ölümsüzleştiğini belirten Oğuz, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Türk milletinin iradesine hiçbir zaman pranga vurulamayacağının Cumhuriyetle ilan edildiğini vurguladı.

Büyük mücadeleler neticesinde kurulan ve armağan edilen Cumhuriyet’in 100. yılına ulaşmanın mutluluk, coşku ve gururunun yaşandığını dile getiren Oğuz, Cumhuriyet’in 100. yılında tarihten alınan güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıldığını ve emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Oğuz, mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk milletinin sonsuza dek yaşaması için, canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Büyük bir gururla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yeni yüzyılın Kıbrıs Türk halkı için de büyük bir öneme sahip, kritik bir dönem olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu mesajında şunlara verdi:

“Değerli halkımız ve Türk milleti; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla, 'Ya istiklâl ya ölüm' diyerek, 29 Ekim 1923 yılında kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını, büyük bir onur, gurur ve coşku ile kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin iradesi ve kararlılığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, tarihin her döneminde, demokratik değerlere dayalı bir devlet olarak ayakta durmuş, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi cumhuriyetin temel değerlerini benimsemiş ve bu değerler etrafında birleşen farklı toplulukları bir araya getirerek, çağdaş bir toplum inşa etmiştir.

100 yıllık tarihi boyunca, birçok zorluğun üstesinden gelmiş ve büyük başarılar elde etmiş Türkiye Cumhuriyeti, bugün, tarihine saygıyla bağlı, demokratik kurumlarını güçlendiren, kalkınmayı hedefleyen güçlü bir devlet olarak uluslararası arenada etkili bir rol oynamaya devam etmektedir.

Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni en büyük güvence kaynağı olarak görüyor ve bağlılığımızı ve desteğimizi yürekten ifade etmek istiyoruz.

Türkiye, kendi yüzyılını inşa ederken, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının güvencesi ve ilham kaynağı olmuş, bu iki ulus arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlar daha da güçlenerek, yarınlara birlikte adım atmışlardır.

Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılı, Kıbrıs Türk halkı için de bir gelecek inşa etmek adına kritik bir dönüm noktasıdır. Geleceğe dair ortak vizyonumuzu şekillendirmek ve daha aydınlık daha refah bir KKTC oluşturmak için, Türkiye'nin kazanımları ve ilerlemeleri büyük bir önem arz etmektedir.

Türkiye'nin tecrübeleri ve başarıları, KKTC’nin gelişimi ve büyümesi için önemli bir referans noktası olacaktır. Birlikte, daha aydınlık yarınlara yürüme konusundaki kararlılığımızı sürdürerek, Kıbrıs Türk halkının refahı ve istikrarı için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve dayanışma, Kıbrıs Türk halkı için umut vaat eden bir geleceği inşa etmemize olanak tanıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olan bu anlamlı günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük Cumhuriyetin kurulmasında ve korunmasında hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan 'Cumhuriyet', Türk istiklâl mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan ‘Cumhuriyet’, Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti gelişerek, büyüyerek, ayakta dimdik durmakta, 100 yıl önce olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet’e, bugüne kadar kazanılan tüm değerlere birlikte sahip çıkılmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız, bu çağdaş ve lâik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.

Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz gönül borcu, saygı ve rahmetle anıyorum.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayarak “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet bugün bizlerin ışığı olmaya devam ediyor” dedi.

Küçük, “Anavatanımız Türkiye'miz bugün tam 100 yaşına girmiştir. Cumhuriyet ile taçlanmış büyük Türk devleti, bölgesinde artık süper güç olmanın ötesine geçmiş, küresel güç olma yolunda emin adımlarla yürümektedir” ifadelerini kullandı.

Küçük, “KKTC’nin ilanı olan 15 Kasım’da ise biz de 40. yılımızı coşkuyla kutlayacağız, Türkiye yüzyılında bizler de yerimizi alacağız” dedi.

Milletvekili Hasan Küçük mesajına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, milli birlik ve beraberlik içerisinde kendinden emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim tarihinin, Yüce Türk Milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğünün simgesi, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayram günü ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak büyük bir değer olduğunu kaydetti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar KTBB adına yayımladığı 29 Ekim mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne erişmenin büyük gururu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Özçınar mesajında ayrıca şunlara yer verdi:

“Varlığı ile bizlere güç ve güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını, Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir coşku ile kutluyoruz.

29 Ekim tarihi, yüce Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğünün simgesi, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayram günü, gelecek nesillere miras olarak bırakılacak büyük bir değerdir.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, mesajında, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

“Sadece Türk ulusunun değil tüm mazlum milletlerin örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, kendisini Türk addeden tüm halka kazandırmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında gururlu ve çok onurluyuz” diyen Büsküvütçü, özgürlük ve bağımsızlığın kıymetinin, dünyada ve özellikle içerisinde bulunulan coğrafyada yaşanan olaylardan sonra ne kadar değerli olduğunun her Türk yurttaşının hafızalarından çıkarmaması gerektiğini kaydetti.

Büsküvütçü, Türk ulusunun tartışmasız lideri Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm Türk yurttaşlarının da Türklük ülküsü doğrultusunda geleceğe umutla baktığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin sadece Türk Ulusunun değil, Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere dünyadaki birçok mazlum ülkenin bağımsızlıklarını kazanmalarına yol gösterici olduğunu kaydeden Büsküvütçü, “Çanakkale’yi geçilmez kılan, 19 Mayıs 1919 tarihinde bağımsızlık meşalesini Samsun’dan yakarak tüm Anadolu’yu aydınlatan liderin kendi içimizden çıkmış olması Türklük adına övünebileceğimiz en büyük gururdur” dedi.

Büsküvütçü, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkımızın geleceğe daha umutlu ve daha müreffeh halde olabilmesi için çalışma ve faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki üreterek var olabiliriz. Bu anlayış çerçevesinde kazanılmış olan bağımsızlığımızı yaşamın tüm alanlarında sürdürebilmenin en önemli önceliğimiz olduğu bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünün coşkusunun yaşandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bir çift mavi gözün derinliklerindeki büyük bir hayal ile başlayan yolculuk; yüz yıllık zorlu, çileli, acılarla ve mücadelelerle dolu ama bir o kadar da gururlu ve onurlu bir şekilde devam ediyor.

Yüz yıl önce ‘yıkıldı, yok oldu’ denilen Türk Milletinin, adeta bir filizin toprakta baş vermesi gibi ilan ettiği Cumhuriyet bu gün kök salmış dev bir çınar haline gelmiş, sadece kendi topraklarında değil tüm dünyada barışın ve özgürlüğün simgesi olmuştur.

Şimdi bizler, Türk Milletinin evlatları; gözlerin gibi masmavi denizlerde, ilkelerinle gösterdiğin istikamette çok daha güzel bir gelecek için, sana olan sevgimiz ve özlemimizle doldurduğumuz yelkenlerle tam yol ilerliyoruz.”

Mesajda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti var edenler saygı ve hürmetle anılarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü gönülden kutlandı.

