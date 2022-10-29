29 Ekim Değirmenlik’te de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu Kuruluş Yıldönümü, Türkiye ve tüm KKTC’de olduğu gibi Değirmenlik’te de kutlandı.
Protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla saat 09.30’da başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Piyade Teğmen Emre Özdemir tarafından yapılması ve Değirmenlik Lisesi öğrencisi Mustafa Özşentürk tarafından, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.
Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Lojistik Destek Komutanı, İstihkam Yarbay Aydın Kahraman tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile son buldu.