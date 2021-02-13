2kg'ın üzerindeki limon açık arttırmayla satışa sunulacak

DoğaPark'dan Rekor Ağırlıkta Limon!

Taşkent DoğaPark bünyesinde bulunan Jumbo Limon(dev yediveren) ağacında yetişen bir limon herkesi şaşırttı.

Jumbo Limon normalde 1 kilograma ulaşan dev limonlarıyla biliniyor.

Bu limon, ağaçtaki diğer tüm limonları dahi gölgede bırakarak 2kg'ın üzerinde tam 2192 gram olarak tartıldı.

Adamızdan bundan önceki rekor 2050 gram ile Emekli Mağusa Kaymakamı İsmail Halit Gündost'un 2018 yılında yetiştirdiği bir limona aitti.

Limon gün içerisinde Kıbrıs Yaban Hayatı grubunda, tüm geliri DoğaPark'ın kar amacı gütmeyen faaliyetlerinde kullanılmak üzere açık arttırma usülü satışa sunulacak.