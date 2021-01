2.Olağan Kurultay yapıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) 2. Olağan Kurultayı yapıldı. Mehmet Çakıcı yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonu'nda dün yapılan kurultayın Divan Başkanlığını Sami Dayıoğlu, üyeliklerini de Naile Acar ve Cennet Cerit yaptı.

Demokrasi şehitleri ve TKP'ye büyük hizmetleri geçen önder isimler için 1 dakikalık saygı duruşunun yapıldığı kurultayda, salgınla ilgili önlemler üst seviyede alındı.

Genel Sekreter Mehmet Davulcu tarafından okunan Faaliyet ve Mali Raporların görüşülüp kabul edilmesi sonrasında, Genel Başkan, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksel Denetleme Kurulları için seçimler yapıldı. Tüzük değişikliği de yapılan kurultayda, partinin açık adı Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, kısa adı ise TKP olarak düzenlendi.

ÇAKICI

Genel Başkan Mehmet Çakıcı kurultaya hitaben yaptığı konuşmada, topluma liderlik edecek, vizyonu olan, ülkenin yönünü etkileyip kaderini değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Kendi, kaynaklarımızı yaratabiliriz. Ülkemizi cennet vatana dönüştürebiliriz" dedi.

Covid-19 salgını ülkemizde ve tüm dünyada giderek artmakta, artan ölüm oranlarını gördükçe endişenin çoğalmakta olduğunu kaydeden Çakıcı, “Salgınla mücadelede yaşanan güçlüklere karşı; bireylere yönelik uyarılara odaklanılması yeterli değildir. Salgın yönetiminde hükümet, toplumsal yaşamı ve çalışma yaşamını düzenleyen yeterli önlemler almalıdır. Maalesef alınan önlemler konusunda yetersiz kalınmıştır” dedi.

`Covid-19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve disiplinli bir yaşam tarzına alışmamız gerekirdi. Gerek iş yerini açanın gerekse denetleyenin bir sertifikasyon işlemi yapılmamıştır”diyen Çakıcı şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk insanın duyarlılığı ile bir dönem savuşturduğumuz Covid-19 belasının bugün ikinci dalgası ile karşı karşıyayız. Geçmişte bunların yapılmamış olması bugün de yapılmaması gerektiği anlamına gelmemelidir. Tüm iş yerleri sertifikasyon uygulamasından geçmelidir. Eğitim ve hazırlığını belgelemeyen hiçbir iş yeri açılmamalıdır. Tüm bunları denetleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Denetim yapacaklar da eğitim ve sertifikasyon uygulamasından geçmelidir. Artık disiplinli ve kriterli bir yaşam tarzına bilimin doğrultusunda yürümemiz gerekiyor. TKPolarak, sağlık yönetiminin bilimselliğin önde tutulduğu bir anlayış ile yürütülmesi kararlılığımız devam edecektir.”

"TKP GÜÇLENEREK GELECEĞE YÜRÜYOR"

TKP’nin 2018 seçim dönemine göre örgütsel, ekonomik ve kadro yapısı olarak çok daha güçlü bir konumda olduğunu, amacın TKP’yi olası erken bir seçime hazır hale getirmek olduğunu kaydeden Çakıcı, son dönemde ciddi bir örgütlenme yapısına girilerek partinin ciddi bir oranda büyüdüğünü aktardı.

Gazete ve oluşturulan Web TV ile basında oluşturulmaya çalışan karartma politikalarını aştıklarını belirten Çakıcı, `TKP yeni kadrolarla kendini geleceğe hazırlamaktadır. Program ve projelerimiz ile halkımızla beraber bu yolu yürüyeceğiz ve ülkemizin değişimini sağlayacağız. Kıbrıs Türk halkının kalan son seçeneği olan TKP son seçimlere giren denenmemiş tek partidir. Artık zamanı da gelmiştir` dedi.

"SOLDA BİRLİKTE HAREKETE VARIZ"

TKP olarak çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydeden Çakıcı, “Bizim ile birlikte yürümek isteyen insanlarla yürümeye hazırız. Solda oluşabilecek en geniş birlikteliği desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Biz, her türlü demokratik düşünceye saygı gösteren barış ve uzlaşı yanlısı insanlarız. Özellikle solda bu düşünceleri aynı doğrultuda paylaşan partilerin beraber hareket etme konusunda bir uzlaşı içerisinde olunması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle TKP ve TDP’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çakıcı şöyle devam etti:

“Bu birlikteliğin önünü açmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız ve sonuçta bu birlikteliği yeniden yaratacağız. TDP yönetiminde şu anda bulunan bazı kişilerin kendi koltuklarını düşünerek ve şahsi davranarak bu birlikte hareketin önünü tıkamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak bizler, halkın isteğinin birleşme yönünde olduğunu gördüğümüz için halkın istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz.”

"AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ"

Mehmet Çakıcı, “Son dönemde Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı siyasetin birinci maddesi olarak ortaya konuluyor. Ülke insanının yaşadığı sorunların bir tarafa bırakılarak ana sorunların çözülmemesi Kıbrıs Türk halkını bir çıkmaza doğru sürüklemektedir” diyerek, Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yaparak düşman yaratma gayreti içerisinde halkı bölmeye çalışanlar olduğunu kaydetti. Çakıcı “Bizim için doğum yeri neresi olursa olsun, din, dil, ırk ayrımına kesinlikle karşıyız. Bizim için tüm vatandaşlarımız eşittir. Her kesimden yurttaşlarımızla ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. “ dedi.

"İRADE VE ÖZGÜRLÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"

Son Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde müdahale yaşandığını, bunun daha önceki yıllarda da yaşandığını bildiklerini savunan Çakıcı şöyle devam etti:

“Türkiye halkıyla Kıbrıs Türk halkının arasını açacak ilişki biçimlerinin ve siyaset anlayışının doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu açıdan bakıldığında, seçim süresince yaratılan hava herkes açısından kırıcı olmuştur. Nasıl ki biz, Türkiye halkının seçimlerine saygı duyuyorsak onların da Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine saygı göstermesi inancına sahibiz”

Çakıcı, “TKP Kıbrıs Türk halkının demokratik tercihinin ve iradesinin özgürce yapılması gerektiğine inanmaktadır”dedi.

"KENDİ KAYNAKLARIMIZI YARATABİLİRİZ. ÜLKEMİZİ BİR CENNET VATANA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

“Kıbrıs'ta bizim yönetim sorunumuz vardır” ifadesini kullanana Çakıcı,” Eğer güçlü bir liderlik ve siyasi anlayış olsaydı bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bize liderlik edecek, vizyonu olan, ülkenin yönünü etkileyip kaderini değiştirecek hükümetlere ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu ve yapılması gerekenleri sıraladı.

"KIBRIS’TA ÇÖZÜM MODELİNİN FEDERASYON OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA YİNELERİZ"

Kıbrıs’ta bozulan düzenin yerine iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı, iki kurucu devletten oluşan federasyon kurulması tezinin, ilgili taraflar ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gördüğüne de dikkat çeken Çakıcı, “Federasyon çözüm modelinin ilgili tüm taraflarca kabul edilmesi Kıbrıslı Türk toplumunun başarısıdır. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kıbrıs’ta federal çözümden yana samimi şekilde taraftır ve bu pozisyonunu sürdürmede kararlıdır” dedi.

“Hedefimiz Çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğü olan, bilimsel düşüncenin hâkim olduğu, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde duran bir devlet anlayışı yaratmaktır. Nihai hedefimiz de Kıbrıs’ın tümünde barışın hâkim olduğu adil bir anlaşma sağlayarak Federal Kıbrıs’ın AB içerisinde yerini almasıdır” diyen Çakıcı, kurultayın Kıbrıs Türk Toplumuna hayırlı olmasını temenni etti.

PARTİ ORGANLARI

TKP 2. Olağan Kurultayında Organlar şu isimlerden oluştu:

Parti Meclisi; “Ahmet Kablan, Ahmet Şah, Aliye Demirkayalı, Asra Babayiğit, Ayhan Eş, Cennet Cerit, Deniz Ergün, Duygu Sekmen, Eliz Mazharoğlu, Ersen Sururi, Ertuğrul Bildağ, Esma Kızıl, Fevzi Karani, Gizem Davulcu, Hasan Dinçoğlu, Hasan Özgit, Hüseyin Beyaz, Hüseyin Hakansoy, Hüseyin Tuğcan, İbrahim Şükür, İlke Özgür Davulcu, İlker Balkır, Kısmet Baştürk, Kemal Özgencil, Kemal Yıldız, Kıvanç Buhara, Mehmet Davulcu,Mehmet Gören, Mehmet Salih Havalı, Meryem Karaaziz, Muhammet Gözay, Musa Özmusaoğlu, Mustafa Emiroğluları, Mustafa Ertanın, Naile Acar, Nevzat Köle, Niyazi Orkoz, Özer Kaan, Sami Dayıoğlu, Seral Çetindal, Süleyman Hakeri Fevzioğlu, Şan İbrahim Özçelik, Şakir Ercüment, Şaziye Horoz Dağaşan, Talat Tanca, Ufuk Umay, Ümral Volkan, Yahya Göv, Yeşim Mertli, Zuhal Koreli,Yedek üyeler: Celil Akarpınar ve Ahmet Çelik”

Yüksek Disiplin Kurulu; “Halil Dinç Onur, Salih Emiroğulları, Mehmet Eş, Emine Yeşilyurt, Fisun Dayıoğlu. Yedek. İbrahim Sönmezler”

Yüksek Denetleme Kurulu; “Alihan Aksoy, Nuran Tanca, Oğuz Tanrısevdi. Yedek: Tuğçe Özbahadır”