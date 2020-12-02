Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda yarın saat 10.30’da; K.T Engelliler Federasyonu’na bağlı K.T. Görmezler Derneği, K.T Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri, Görmezler Derneği Mehmetali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda engellilerin genel sorunlarını içeren basın toplantısı gerçekleştirecek.

Gün dolayısı ile engellilerin genel sorunlarını içeren 14 maddelik istem paketi mecliste bulunan milletvekilleri ve hükümet yetkililerine iletilecek.

Aynı gün saat 11.00’de Lions Kulübü Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre, saat 16.00’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek.

YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Engelli camiasını rahatsız eden sorunların başında iş ve aş meselesi geldiğini söyleyen Yücetürk “Gün dolayısı ile 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilememesinin hesabı hükümet edenlere sorulacaktır” dedi.

Açıklamasına “2010 yılında KKTC Meclisi’nde oy birliği ile geçen ama bugüne kadar tüzükleri bile yapılamayan tozlu raflarda bekleyen insan hakları bildirgesi yasasının hesabı sorulacaktır” şeklinde devam eden Yücetürk, 30 yıldan beri üzerinde çalışılan ancak sürekli kadük olan Özel Eğitim Yasasının Meclisten halen çıkarılamamasının hesabını da soracaklarını dile getirdi.

Yücetürk, 45 yıldır üzerinde özveri ile uğraş verdikleri Engelliler Dairesi’nin açılamamasının; 2014 yılında temeli atılan ama bugüne kadar tamamlanamayan engelsiz yaşam evi inşaatının; 2016’da İmar Yasası altında Engelli Standartları Tüzüğü’nün çıkarılmasına rağmen engellinin rahatça ulaşım, dolaşım ve erişimini sağlayacak alt yapılarda hiçbir gelişme sağlanamadığının; 1993 yılında yasalaşan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın 1994’te yapılan yasa tüzük değişikliği ile “engelliden çok hastalara ve madde bağımlılarına hizmet vermesinin” hesabının sorulacağını kaydetti.

“Ülkede yaşayan 6 bin engellinin sesi olarak ülkemizde var olan çeşitli sorunları dile getirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Engellilerin Sosyal ve Ekonomik açısından var olan sorunlarını ilgili mercilere iletmeyi bir görev bileceğiz” diyen Yücetürk, gün dolayısıyla düzenleyecekleri basın toplantısında bu konulara değinileceğini de belirtti.

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, resmi ve özel kurumlarda, yasa ile belirlenmiş engelli istihdamı kotalarına gerektiği gibi uyulmadığını savundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yayımladığı mesajda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün unutulmaması gerektiğini belirterek, bugün sağlıklı olan bireylerin de gelecekte engelli adayları olabileceklerini ifade etti.

Engelli bireylerin günlük yaşamlarında var olan engellerin ortadan kaldırılmasında merkezi ve yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü hatırlatan Manga, ‘‘resmi ve özel kurumlarda, yasa ile belirlenmiş engelli istihdamı kotalarına, resmi ve özel sektörün, maalesef gerektiği gibi uymadıkları, acı bir gerçektir’' dedi.

Manga, ayrıca engelli bireylerin, birçok resmi ve özel işyerlerinde günlük hayatlarında ulaşımda da engellerle karşılaştığına tanık olduklarını ifade ederek, bu engellerin ortadan kaldırılması, engelli bireylerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için, tüm kurumları gerekli hassasiyet ve duyarlılığı göstermeye davet etti.