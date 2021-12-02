3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

EMEKLİLER DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım End, mesajında “ Her bireyin engelli adayı olma ihtimalini unutmadan, önlerindeki engelleri azimle aşmalarını ve sosyal yaşamdaki katılımcı varlıklarını endişelerden uzak sağlamamız gereken engelli vatandaşlarımız ve yakınlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik eder, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz” ifadelerini kullandı.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, engelli vatandaşlara tüm engellerin ortadan kalktığı, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi.

Özçınar empati ve duyarlılığın engelli yurttaşlar için büyük anlam taşıdığını kaydetti ve her bireyin, bir engelli adayı olduğu bilinciyle davranıp, duyarlılık göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özçınar, “Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak icraatın yaşam bulması için sadece 3 Aralık’ta değil, her gün çalışmak, karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek ve ortadan kaldırmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

MEMUR SEN

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, her insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.



Memur-Sen Başkanı Akın Manga 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin günlük sosyal yaşamını kolaylaştırmanın , hükümetlerin olduğu kadar, yerel yönetimlerin de asli görevi olduğunu dile getirdi.

Manga şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet edenler, yasal düzenlemelerle engellilerin yeteneklerini dikkate alarak, istihdamlarına olanak sağlayarak, bu kesimi kucaklamalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakıma muhtaç engelli ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek, devletin bu gibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanmasına özen göstermelidir.

Memur-Sen olarak, sosyal devlet olmamızın gereğinin de bu olduğu inancındayız.”