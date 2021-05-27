3 ayrı noktada temizlik çalışmaları gerçekleştirildi...

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, KKTC Çevre Yasası çerçevesinde, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi ile birlikte çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyalarına devam ediyor.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında, eş zamanlı olarak 3 ayrı noktada temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Boğaz Piknik alanından 253 poşet atık toplandı...

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi personelleri ile Alagadi personelleri Alevkayası Piknik alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, Lefke ve Güzelyurt Çevre Korum Dairesi personelleri de Gemikonağı sahil şeridinde farķindalik temizliği gerçekleştirdi.

Diğer bir farkındalık temizlik çalışması da Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ve Alagadi personeli ile Girne Belediyesi Temizlik Şubesi personelleri işbirliğinde, Boğaz piknik alanında temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Girne Beldiyesi tarafından iş makinesi desteği de verilen Boğaz Piknik alanında gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, bölgeden 253 çöp poşeti atık toplandı.