3 ayrı yerde kaza

Polis Basın Subaylığı, 3 ayrı bölgede trafik kazası yaşandığını duyurdu. Kazalar ile ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"10.08.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu caddesi üzerinde, Mustafa ŞALK(E-43) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SR 447 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan TMU 571 plakalı otobüsün sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SR 447 plakalı araç sürücüsü Mustafa ŞALK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

10.08.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gelincik-Yeşilköy Anayolu üzerinde, Efkan İLKHAN(E-35) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNR 780 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktıktan sonra, yol kenarında bulunan toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efkan İLKHAN Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10.08.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele’de, İskele balıkçı barınağı park yeri içerisinde, Cüneyt ERTEN (E-58) 376 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 040 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru geri geri seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu arkasında park halinde bulunan RHA 4114 plakalı polis aracın sağ arka kapı kısmına çarpmıştır. PS 040 plakalı araç sürücüsü Cüneyt ERTEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."