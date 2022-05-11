3 farklı bölgede operasyon

Ülkede dün üç farklı bölgede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasonlarda 18 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içerdiğine inanılan 90 adet hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Ercan-Akıncılar anayolu üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki Ö.A.K.’nin (E-28) kullandığı araçta ve üzerinde yapılan aramada, 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Lefkoşa’da 29 Ekim Sokak üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki araçta ve içerisinde bulunan M.K.Ö.(E-25) ile U.K’nin.(E-18) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Girne’de T.F.O.’nun (K-23) kaldığı evde yapılan aramada; 4 adet yarım, 86 adet de bütün uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde eke geçirildi.