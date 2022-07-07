3 trafik kazası, 1'i yaya 5 yaralı

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampusu içerisinde dün 12.30 sıralarında Hikmet Yiyit (E-32) yönetimindeki LN 838 plakalı araçla kuzeydoğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip rektörlük çemberine geldiği sırada, o esnada yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Sabrııe Abdurashytova’ya (K-32) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Abdurashytova, kaldırıldığı YDÜ Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. LN 838 plakalı araç sürücüsü Hikmet Yiyit tutuklandı.

-Ozanköy’deki kazada yaralanan şahıs yoğun bakımda

Ozanköy’de Gökhan Abraşoğlu (E-42) yönetimindeki NY 497 plakalı motosikletle dün saat 18.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, seyir halindeyken, önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yumuşak (E-49) yönetimindeki EN 980 plakalı araca ve akabinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Abraşoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Karaoğlanoğlu’nda kaza… 3 yaralı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bu sabah 04.00 sıralarında Gökhan Ercan (E-26) yönetimindeki SJ 116 plakalı araç ile dikkatsizce doğu istikametinde seyrettiği sırada önündeki araçları geçmek için sağ şeride geçti ve karşı istikametten gelen Musa Dönmez (E-25) yönetimindeki HM 996 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ercan ve araçta yolcu olarak bulunan Sedat Direk (E-24) ve Abdulsamet Alnıdelik kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Sedat Direk ve Abdulsamet Alnıdelik cerrahi serviste, Gökhan Ercan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.