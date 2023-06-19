3 trafik kazası... 2 kişi sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı

Biri Gazimağusa diğeri ise Kuzucuk köyünde trafik kazası yapan iki kişi sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı; 1 kişi de Girne’de alkollü içki tesiri altındayken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Polis açıklamasında göre Sedanur Şimşek (K-22), sabah saat 03.30 sıralarında, yönetimindeki FP 656 plakalı salon araç ile Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi içinde Indorm Öğrenci Yurdu önünde yolun sol tarafında park halinde bulunan UJ 243 plakalı salon aracın sol ön kısmına, ardından yolun sağ tarafında park halinde bulunan TLP 959 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Sedanur Şimşek’in sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuzucuk köyünde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanan Sezer Sürer (E-22) ise, yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile Ötüken köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Nedim Tolga Kargı (E-19) yönetimindeki SN 739 plakalı çift kabin aracın sağ ön kısmına çarptı.

Dün saat 23.30 sıralarında yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Girne’de alkollü içki tesiri altında kaza…

Girne Ecevit Caddesi üzerinde gece saat 00.35 sıralarında, Kazım Kutlay Yılmaz (E-20) 96 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki PF 726 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Orta refüje girerek elektrik direği ve palmiye ağacına çarpan araç karşı şeride geçerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan PF 726 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Daria Bgantseva (K-18) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Soruşturma devam ediyor.