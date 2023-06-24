3 trafik kazası...

Ülkede dün öğleden sonra ve akşam saatlerinde üç trafik kazası meydana geldi. Kazalardan ikisi Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda olurken araçlardan biri yoldan çıkarak elektrik direğine, bir diğeri de narenciye ağacına çarparak devrildi. İskele -Ercan yolunda ise iki araç çarpıştı. Üç kazadan ikisi yaralanmasız atlatılırken bir kazada ise sürücü hafif yaralandı.

-Yoldan çıktı telefon direğine çarparak devrildi

Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda trafik kazasında 23 yaşındaki Ezgi Coşkun yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Ezgi Coşkun (K-23), yönetimindeki PS 965 plakalı araç ile Lefke istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve telefon direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu yaralan PS 965 plakalı araç sürücüsü Ezgi Coşkun kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi.

-Narenciye ağacına çarpıp devrildi

Güzelyurt - Lefke eski anayolunda yine dün meydana gelen trafik kazasında ise Aykın Karadal (E-20) yönetimindeki UC 109 plakalı araç ile Lefke istikametine doğru giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve narenciye ağacına çarpıp devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-İskele-Ercan yolundaki kaza

Öte yandan İskele - Ercan ana yolunda da, Doğukan Darık (E-23), yönetimindeki EM 822 plakalı salon araç ile Karpaz anayoluna doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Hasan Güneysel (E-28) yönetimindeki VC 500 plakalı salon araca çarptı.

Çarpma sonrası EM 822 plakalı araç ileriye doğru savrularak yoldan çıktı ve toprak alan içerisinde durdu. VC 500 plakalı araç ise ileriye doğru savruldu ve yoldan çıkarak toprak alan içerisinde bulunan plastik çöp bidonuna çarpıp durdu.

Kazada yaralanan olmadı.

Polisin her üç kazayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.