3 zamanlı tarife başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 1 Nisan’dan itibaren başlatacağı üç zamanlı “Kontrol Sizde” tarifesiyle, abonelerinin elektrik tüketiminde yüzde 35’e varan tasarruf sağlayabileceğini açıkladı.

Solar enerji sistemi olanlar ve sosyal yardım alanlar dışındaki tüm konut aboneleri 1 Nisan’da üçlü tarifeye geçirilecek. Ancak ilk ayın sonunda talep etmeleri halinde bu tüketiciler şu anda uygulanan tek zamanlı tarifeye geri dönebilecek.

Konut tarifesi dışındaki tüketiciler ise talep etmeleri halinde üçlü tarifeye geçecek ve bir yıl boyunca tarife değişikliği yapamayacak.

Kıb-Tek yetkilileri, üçlü tarifeyle abonelerin bir yılda, iki fatura miktarı tutarında tasarruf sağlayabileceği görüşünde…

3’LÜ TARİFE

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 3’lü tarifeyle aboneler elektriği hafta içi 0.6508 TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı tarifeden kullanabilecek. Hafta sonu ve tatillerde ise kws ücretleri daha da düşecek ve buna göre elektrik tarifesi 0.6308 TL, 0.9873 TL ve 1.2708 TL olacak.

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su motoru ve su ısıtma gibi işlerini geceye kaydıran abonelerin faturasının düşeceği belirtilen açıklamaya göre, Kıb-Tek ayrıca 30 günlük sürede kullanımı 300 kilovat saatin altında kalan ev abonelerine ek yüzde 15 indirim sağlayacak.

HAFTA İÇİ 22.00’DEN SONRA SAAT BAŞI ÜCRET 65 KURUŞA DÜŞECEK

Abonelerin, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza alabileceği ve bu yolla ev ekonomisine katkı sağlayabileceği ifade edilen açıklamada, elektrik mevzuatında yapılan son düzenlemeye göre, hafta içi saat 22.00’den sonra elektrik kullanımlarında kilowat saat başına 65 kuruşa elektrik kullanılabilecek. Hafta sonu yoğun olmayan saatlerde ise rakam 63 kuruşa düşecek.

Elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek. Buna göre, kış tarifesinin uygulanacağı 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, hafta içi sabah saat 07.00’den akşam üzeri 17.00’ye kadar, elektrik tüketimlerinde kilovat saat (kwh) başına 0.9873 TL ödenirken, “puant” adı verilen zaman dilimlerinde ise, elektriğin fiyatı artıyor. Tüketimin en çok olduğu zaman dilimi olan, akşam üzeri saat 17.00’den gece 22.00’ye kadar elektriğin fiyatı 1.2908 TL’ye çıkıyor.

Puant dışı olan gece 22.00 ile sabah 07.00, saatleri arasında ise aboneler 65 kuruşa elektrik kullanabilecek.

Halen uygulamada olan tek zamanlı tarifeden elektrik almaya devam edecek aboneler ise, gün boyu 0.9873 TL sabit ücretle elektrik kullanabilecek.

NORMAL TARİFEYE GÖRE YÜZDE 35’E VARAN TASARRUF İMKÂNI

Kıb-Tek’in açıkladığı üçlü tarifenin detayları şöyle:

“Hafta içi: 07.00-17.00 arasında kWh başına 0.9873 TL

- 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2908 TL

- 22.00’den sabah 07.00’ye kadar ise kws ücreti 0.6508 TL

Hafta sonu: 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2708 TL

- 24.00’den sabah 07.00’ye kadar ise 0.6308 TL’ye

- 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 saat aralıklarında ise elektrik kWh başına0,9873 TL.”

FATURADAN YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Kıb-Tek, 30 günlük periyotta kullanımı 300 kilovat saat veya altında olan ev aboneliklerinde ister tek zamanlı tarife, isterse 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi abonesi olsun fark etmeksizin faturadan yüzde 15 indirim yapacağını da açıkladı.

Kullanıcının hangi saat diliminde ve hangi fiyattan elektrik kullandığına bakılmaksızın kullanılan toplam elektrik 300 kilovat saatin altında olduğunda kullanıcılar doğrudan yüzde 15 indirimi faturalarında görecek.

TÜKETİM ARTTIKÇA FİYATLAR ARTMAYACAK

Kıb-Tek’in 3 zamanlı kontrol sizde tarifesiyle, dilimlerin de ortadan kaldırdığı kaydedilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Böylece bundan böyle tüketim arttıkça kilovat saat ücretleri değişmeyecek. Bunun yanında sosyal yardım maaşı alıp bunu belgeleyen tüketicilerin yararlandığı Sosyal Yardım Tarifesi’nde tüketicilerin indirimli olarak kullandıkları 250 kilovat sınırlaması da ortadan kalkıyor. Tüketiciler, kullanım miktarından bağımsız olarak indirimden yararlanabilecekler.”

“ENERJİ TASARRUFLU CİHAZLARI TERCİH EDİN”

Kıb-Tek açıklamasında, elektrikli eşyalarda enerji tüketimine göre G'den A'ya sınıflandırma yapıldığı, bunlara yeni teknolojilerle "A+, A++, A+++" gibi daha verimli cihazlar da eklendiği kaydedilerek A ile G sınıfı arasında iki kattan fazla enerji tasarrufunun söz konusu olduğu belirtildi.

Fiyatı yüksek olsa da, A sınıfı veya daha verimli cihazlar tercih edilmesi istenen açıklamada, enerji tasarrufu için şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su ısıtıcıları, motorlar, elektrikli fırın ve ocaklar ve hatta klimalar evlerimizde enerji tüketiminde başı çekmektedir. Bu ürünlerin enerji verimli olanlarının tercih edilmesi ve mümkün olanlarının sadece puant dışı zamanlarda çalıştırılmaları, elektrik faturanızda hatırı sayılır bir düşüşe neden olacaktır. Ayrıca akkor ve halojen ampullerin de enerji tüketiminde hatırı sayılır yeri vardır bu ürünlerinde led lambalarla değiştirilmesi aydınlatma için harcanan enerjide yüzde 80’e varan oranlarda verimlilik sağlayacaktır.”

3’lü tarife sistemine geçerek, kısa süreli puant (tüketimin çok fazla olduğu durumlar) yüklerin düşürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, bu sayede santral yatırım ihtiyaçlarının azaltılması ve buna bağlı olarak santral yatırımlarından kaynaklanan elektrik maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Ayrıca, puant dışı (tüketimin çok az olduğu durumlar) yüklerin artırılarak, santrallerin daha verimli çalışmalarının amaçlandığı ifade edilen Kıb-Tek açıklamasında, şöyle denildi:

“Bu sayede, santral elektrik üretim maliyetlerinin azaltılması ve bunu elektrik fiyatlarına yansıtarak, elektrik satış fiyatlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.Bunların yanında, 3’lü tarife sisteminden daha verimli faydalanmak için, tüketicinin, enerji tüketimi açısından daha ekonomik ürünlere yöneleceği ve bunun sayesinde, toplam elektrik enerjisi tüketiminin düşeceği beklenmektedir. Bu da, dışa bağımlı olduğumuz, elektrik enerjisi üretimi için kullandığımız, fosil yakıtların tüketiminin aynı oranda azalacağı ve ülkenin öz kaynaklarının daha az harcanacağı beklenmektedir.”

“ZAMANI DEĞİŞTİREREK TASARRUF SAĞLANABİLİR”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yeni tarifeyle ilgili açıklamasında, kullanım alışkanlıkları değiştirilmeden sadece kullanılan zamana dikkat edilerek elektrikli cihazların sağlayabileceği tasarruf miktarlarıyla ilgili de örnekler verildi.

Aynı sınıf ürünler için hesaplandığı zaman her gün bir kere kullanılan çamaşır makinesinin, normal tarife yerine puant dışı tarifede kullanılırsa yıllık 325 TL, aynı şekilde kullanılan bulaşık makinesinin 490 TL, kurutma makinesinin ise 650 TL tasarruf sağlayacağı belirtilen açıklamada, yoğun saatler ve yoğun olmayan saatler kıyaslandığı zaman ise tasarruf miktarının daha da artacağı bildirildi.