30 Ağustos mesajları

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 30 Ağustos’un emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin büyük zaferle tescil edildiği gün olduğunu kaydetti ve Türk Milleti’nin bayramını kutladı.

Dernek, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk milleti için bu zafer, bağımsızlık, hür yaşamak, demokratik özgürlük ve yeniden varoluştur. Bu büyük zaferde başarı sahibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarız” ifadelerine yer verdi.

KKTC KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Kültür Derneği, 97. Yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos’un Türk milletinin en önemli günlerinden biri olduğunu bu zafere ve bu zaferi bizlere armağan edenlere çok şey borçluyu olduklarını vurguladı.

Dernek gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anavatanımızın bağımsız bir devlet olmasını 30 Ağustos Zaferiyle sağlayan ve bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşları ve kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını kutluyorum” denildi.