30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulü yapıldı.

Daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, komutanlar, bazı bakanlar, bürokratlar, dernekler, üniversite temsilcileri ve okul temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasıyla son buldu.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atatürk Anıtı’ndaki törende anı defterine şunları yazdı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılında seni bir kez daha saygı ile anıyoruz. Senin askeri dehan ve Mehmetçiğin cesareti sayesinde gerçekleşen bu zafer Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

İnanıyorum ki ‘En büyük eserim’ dediğin Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunduğu tüm zorlukları aşarak daha da gelişecek, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak ilelebet payidar olacaktır.

Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve merhametle anıyoruz.

Ruhunuz Şad olsun”.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önder Atatürk,

Büyük, Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri’nin 97. yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

İşgal güçlerini Anadolu’dan söküp atılmasını sağlayan şanlı 30 Ağustos Zaferi ile milli birlik ve beraberliğimiz taçlanmış, bu şanlı zafer ile Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Geçmişteki zaferlerinden aldığı ilhamla Türk milleti bugün de Kıbrıs Adasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her alanda yeni zafer ve başarılara imza atmak azmindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın bölünmezliği için mücadele etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler dilerken, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum”.

ALGANER

KTBK Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Alganer de Atatürk Anıtı’ndaki törende anı defterine şunları yazdı:

“Büyük Önder Atatürk,

Dünyada özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine öncülük ve örnek teşkil eden, milletlerin yüreğinde zulme ve zorbalığa karşı direnmenin meşalesini yakan büyük zaferin 97’inci yıl dönümünde büyük bir gurur v coşku ile huzurundayız.

Kazandığınız bu büyük zafer, sadece büyük bir askeri başarı olarak değil, aynı zamanda bağımsız ve insanca yaşama mücadelesinin de evrensel ir karşılığı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır.

Kahraman Türk Ordusu Anavatandaki Kurtuluş Mücadelesinde olduğu gibi Yavru Vatan Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türk’ünün hukukunu korumak üzere Mutlu Barış Harekatını gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Kahraman Türk Ordusunun bir parçası olarak bundan sonra Kıbrıs Türk’ünün hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2019, 11:07