30 köpek açlığa terk edildi

Dikmen Çöplüğü dolayında terkedilmiş 30’a yakın köpek bulundu ve kurtarıldı.

Dikmen çöplüğü yakınında, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, 30’a yakın köpeğin dar bir alan içinde yaşam savaşı verdiklerini görünce belediyelere haber verdi.

Lefkoşa, Girne ve Gönyeli belediyelerine başvurduklarını ancak bu belediyelerin sözkonusu hayvanları alıp barınağa yerleştirmeyi kabul etmedikleri idda edildi.

Dikmen Belediyesi’nin de hayvan barınağı olmadığı gerekçesi ile kimsesiz hayvanları almayı reddettiğini belirten yurttaşlar, sonunda hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerine başvurdular.

Bölgeye giden hayvan hakları savunucusu Doç. Dr. Çiğdem Hürsen; üç ayrı sivil toplum örgütünün (Altın Patiler Derneği, Hayvan Hakları Derneği ve Sessiz Kullar Derneği) yardımı ile ölüme terk edilen aç ve susuz 26 hayvanı kurtarmayı başardıklarını açıkladı. Hürsen, aynı alan içinde yeni doğum yapmış bir anne ile 8 adet bebek hayvanı kurtardıklarını, onların su mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

Üç derneğin sahip çıktığı köpeklerin belediyeler ya da yurttaşların ilgisini beklediğini anlatan Hürsen, bu toplu ölüme terk etme olayının suç sayıldığını ve bu köpekleri terk ederek dağlık alana atanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini savundu.