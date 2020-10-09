Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim Devlet Piyangosu çekilişinde 300 bin TL’lik büyük ikramiye, 00702 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim’de “çıkana kadar çekiliş” şeklinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunulacak.

15 KASIM’A ÖZEL ÇEKİLİŞ

Öte yandan Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği “15 Kasım Özel Çekilişi”nde bu yılki büyük ikramiye 750 bin TL çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek.