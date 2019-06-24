Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran tarihli çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 18 Haziran gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Arasta Şube Müdürü Fatma Arca’nın teslim aldığı kaydedildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.