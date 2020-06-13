33 yaşında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alagadi-2 bölgesinde 11 Haziran tarihinde boğulma tehlikesi geçiren 33 yaşındaki Mehmet Cuma Karadeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“11.6.2020 tarihinde, Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçirdigi için Kolan British Hastanesi yogun bakım servisinde müşahede altına bulunan Mehmet Cuma KARADENİZ (E-33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”