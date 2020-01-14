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34 Suriye uyruklu erkek sığınmacı tespit edildi

34 Suriye uyruklu erkek sığınmacı tespit edildi
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 Polis, bugün saat 16.00 sıralarında,  Yeşilırmak'ın yaklaşık bir deniz mili açığında, bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 34 Suriye uyruklu erkek sığınmacının Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildiğini bildirdi.
Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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