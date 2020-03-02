35 yaşında kalp krizi geçirdi

Güzelyurt’ta dün Hilmi Yılmazer (E-35) evinin balkonunda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yılmazer’in otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

KARABEY’İN KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN TETKİK YAPILACAK

Polis Basın Bülteni’ne göre, 28 Şubat’ta Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisinde tedavi görürken hastanede çıkan yangın sonucu Kolan Hastanesi’nde kaldırılan ve 29 Şubat’ta yaşamını yitiren Girne’de sakin Zalihe Karabey’in (K-80) dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Karabey’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

3.5 TON İNŞAAT DEMİRİ HIRSIZLIĞINDA 2 TUTUKLU

Girne’de 22 Şubat’ta Meryem Niyazi Malkoçoğlu Sokak’ta Voyager Kıbrıs Ltd’e ait inşaat alanından yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki inşaat demiri çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen H.D. (E-28) ve G.K. (K-24) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün M.H.Y.(E-39), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 18 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.