36 yaşında hayatını kaybetti…

36 yaşında hayatını kaybetti…
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 Lefkoşa avukatlarından 36 yaşındaki Elay Arık Yusuf, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan Yusuf, iki kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.

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