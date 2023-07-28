36 yaşında hayatını kaybetti…

Lefkoşa avukatlarından 36 yaşındaki Elay Arık Yusuf, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan Yusuf, iki kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.