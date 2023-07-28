ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
36 yaşında hayatını kaybetti…
Kıbrıs
28 Temmuz 2023 Cuma 11:34
Kıbrıs Genç Tv
Lefkoşa avukatlarından 36 yaşındaki Elay Arık Yusuf, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan Yusuf, iki kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Basın Kartı Komisyonu toplanarak, yılın ilk dönem basın kartı başvurularını değerlendirdi
Kıbrıs
Kamu Emekçileri Sendikası, eşel mobilin iki ayda bir uygulanmasının artık elzem olduğunu belirtti
Kıbrıs
KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “Kamu kaynaklarının yağması durdurulmalıdır”
Kıbrıs
Avrupa Komisyonu İki Liderin Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Kıbrıs
KTMMOB yakında uygulamaya başlanacak Yapı Proje Kontrollük Portalı’nı tanıttı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Eurocamp23’e...
KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar günü “Aşure...
Tatar, 12 yaş erkeklerde Türkiye’de atletizm yüksek...
Tatar: “Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak...
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları...
Facebook
61.9B
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE