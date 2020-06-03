38 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de dün sabah Maksym Mamaıev (E-38) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Polis Basın Bülteni’ne göre Mamaıev’in otopsisinde, ölüm sebebinin akciğerde emboli atması olduğu tespit edildi.

ALAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Minareliköy’de önceki gün evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ekrem Alan’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde dün, S.S.(E-50) aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu döner bıçağıyla Ergin Yetken’i (E-41) sağ kolundan ve sırtından yaraladı.

Yetken kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. S.S. ise tutuklandı.

İZİNSİZ BAHÇESİNE GİRİP 274 SELVİ ÇİTİNİ KIRDI

Akdoğan'da, R.K.’nin (E-28) evinin yanında bulunan sorunlu alana, çit ekeceği gerekçesiyle Selin Ertuğ'a ait evin avlusuna izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra 274 selvi türü fidan çitini kasten poşetlerinden söküp kırarak kasti hasara uğrattığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİVEREN’DE 300 BALYA YANDI

Gaziveren’de ağıllar bölgesinde dün yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Muharrem Bilsin’e ait 300 rulo balya yanarak zarar gördü.