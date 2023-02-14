38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Dikmen'de 38 yaşındaki Okan Çetin dün 13.00 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çetin’e otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneği alındı. Çetin’in kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

-Sonyalı’nın otopsi sonucu belli oldu

Öte yandan dün 11:00 sıralarında, Göçmenköy’deki evinde ölü olarak bulunan 62 yaşındaki Sezin Sonyalı’nın otopsi sonucu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Sonyalı “mide aspirasyonu, akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu vefat etti.

-Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Lefkoşa’da dün H.C.E’nin (E-26) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, bir adet plastik kap, bir adet kart ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.