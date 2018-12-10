39. Tümen Komutanı'nı kabul etti

39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette 39. Tümen Komutanlığı’nın sembolü olan plaket Zorlu Töre’ye takdim edildi.



Töre de, 39. Tümen Komutanı’na TMT Yemini ve Mücahitler Marşını içeren portre hediye etti.



Ziyarette, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Divan üyeleri UBP milletvekilleri Ünal Üstel ve Yasemin Öztürk de hazır bulundu.