39 yaşındaki kadın evinde aniden rahatsızlanarak vefat etti

Girne’de dün ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanan 39 yaşındaki Kıymet Acıkan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Acıkan’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.

-Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

29 Kasım’da Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(E-25) dün tutuklandı. Bahse konu şahsın aracında ve ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-Gazimağusa’da kavga

Bu sabaha karşı 01.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde alkollü içki tesiri altında oldukları bir sırada N.K.Ö.(E-43) ve M.K.(E-37) arasında çıkan kavgada M.K’nın burun kemiği kırıldı. Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Hırsızlık ve sahtekarlık olayları…

27 Ağustos'ta Güzelyurt’ta, kendisini polis memuruna başkası olarak tanıtarak sabit ceza ihbarnamesine sahtekarlıkla kayıt temin ettirdiği ayrıca yapılan ileri soruşturmada KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen E.Y.(E-27) tutuklandı.

21 Ağustos tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yatırım şirketinde çalışan E.Y.'nin (E-26), şirket kasasından personel ödemesi için aldığı 7 bin TL nakit parayı personele ödeme yapmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

19-24 Kasım tarihleri arasında, Girne’de bir restoranda çalışan A.D’nin (E-30) işletmeye ait toplam 16 bin 410 TL hasılatı, işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.