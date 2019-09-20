392 kilo kaçak et ele geçirildi

Dikmen’de bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş 392 kilogram dana eti ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün öğle saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde B.B’nin (E-44) kullanımında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 392 kilogram dana eti tespit edildi. B.B tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU...

Dipkarpaz’da dün polis ekibi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, S.H’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet bütün, bir adet de içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İ.A (E-22) ve S.M (E-21) tutuklandı.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR...

Kalecik'te önceki gün bir işyerine ait ahşap elektrik direği üzerinde takılı bulunan 960 metre uzunluğundaki bakır kablo kesilerek çalındı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ç (E-28) tutuklandı.