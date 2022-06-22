39’uncu Mekanize Tümeni'nde kaza: Bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kıbrıs’ta görev yapan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Barış Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kıbrıs’ta görev yapan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre; 39’uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan kaza sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

Bartın Valiliği şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39’uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz.”

Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya'nın evli olduğu öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.