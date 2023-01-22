4 bine yakın sürücü kontrol edildi, 914’ü rapor edildi

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Trafik denetimlerimde 4 bine yakın araç sürücüsü kontrol edilerek, 914 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre denetimler, dün 21.00 ve bugün 02.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-850 araç sürücüsü kontrol edildi, 215’i rapor edildi, 3 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 850 araç sürücüsü kontrol edildi. 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’deki denetimler kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet kanunsuz bıçak bulunarak, emare olarak alındı ve araçtaki iki kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 44 kişi tespit edilerek, aleyhinde yasal işleme gidildi.

-1090 araç sürücüsü kontrol edildi, 293’ü rapor edildi, 19 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 1090 araç sürücüsü kontrol edildi. 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 90’ı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 293 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 19 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, bir kişinin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı ve bahse konu şahıs tutuklandı.

Bir işletmenin (kafe-bar) geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilerek, işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-1125 araç sürücüsü kontrol edildi, 333’ü rapor edildi, 6 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 1125 araç sürücüsü kontrol edildi. 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 36’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, toplam 333 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’deki denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek, aleyhinde yasal işleme gidildi.

-330 araç sürücüsü kontrol edildi, 73’ü rapor edildi, 5 araç trafikten men edildi, 2 kişi tutuklandı

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 330 araç sürücüsü kontrol edildi. 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 19’u belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 73 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 sürücünün aracı trafikten men edildi, 2 kişi ise tutuklandı.