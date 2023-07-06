4 çiftliğe sertifika...

“Güvenli Birincil Üretim Sertifikası” almaya hak kazanan 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş çiftlik sahibine sertifikaları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci tarafından takdim edildi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Avrupa Birliği’ne ticaretine imkân sağlayacak ve Avrupa Birliği tarafından tescil edilen hellim çalışmaları Daire tarafından yürütülüyor.

Veteriner Mevzuatı tahtında yürütülen denetimler sonucunda, tescilli hellimin üretiminde kullanılacak çiğ sütü üreten ve hayvan sağlığı ile hayvan refahı ve gıda hijyeni konularında denetimi başarıyla geçen 5 küçükbaş ve 6 büyükbaş çiftlik, Avrupa Birliği’nin bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından yapılan denetimler sonucu sertifika almaya hak kazandı.

“Güvenli Birincil Üretim Sertifikası” almaya hak kazanan 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş çiftlik sahibine sertifikaları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci tarafından takdim edildi.

Sertifika alan çiftliklerin listesi şöyle:

“-Bahar Alibaba (Büyükbaş - NC 131376)

-Hasan Yahya (Büyükbaş – NC177605)

-Sultan Nurel Hayv. ve Süt Ürünleri Ltd. (Küçükbaş - NC 272431)

-Melyos Hayvancılık Ltd. (Küçükbaş NC389209)”