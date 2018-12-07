4 gencin yaşamını yitirdiği olayla ilgili çok yönlü soruşturma

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkiinde meydana gelen ve 4 gencin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen polis soruşturmasına ek olarak geniş çaplı soruşturma başlatacağını açıklayarak, bilirkişilerden oluşan bir heyetin de iddialara yönelik kapsamlı çalışma yapacağını duyurdu.

Acı olayın, çöküntünün ilerisinde, su deposuyla vanaların olduğu bölüme araç girişi için korkuluk arası bırakılan ve yanında uçurum değil 32 metre genişliğinde bir platformun yer aldığı noktada gerçekleşmiş olabileceği belirtilerek, olayın gerçekleşme şekli ve detaylarıyla ilgili polis tahkikatının sonucuna göre bazı karanlık noktaların da aydınlanacağı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Girne-Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde meydana gelen elim olay sonucu 4 gencimizi kaybettik. Gençlerimize tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı dileriz. Acımız tarifsizdir” denildi.

“ ‘YOLUN EKSİKLERİ VARDI, ACELEYLE AÇTILAR’ BİLGİSİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

Bakanlık, özellikle sosyal medyada ve basında sıklıkla rastladıkları hatalı bilgileri düzeltmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu acı olayın yaşandığı bölüm olan Girne-Lefkoşa Anayolu 1. Etabı, 1 Haziran 2018 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan ‘yolun eksikleri vardı, tamamlanmadan aceleyle açtılar’ bilgisi gerçekleri yansıtmamaktadır. Sadece bu projede değil, hiç bir projede trafik güvenliği tam sağlanmadan, bir gecikme yaşanacak dahi olsa, trafik akışına onay vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.

“YOL YAĞIŞLARDAN SONRA DA SIK SIK KONTROL EDİLDİ…”

Bu yol, yapılan çalışma sonrası 1 metresi emniyet şeridi olmak üzere toplamda 10.5 platform genişliği ihtiva eden bir yoldur. 4.8 km bordür, 1.2 km drenaj bordürü bulunan yolda 53 bin ton plantmiks temel ve 27 bin ton asfalt kullanılmıştır. Yolun hem tehlikeli nokta eğimleri hem de drenaj sistemi denetimlerden geçirilmiş ve trafiğe açılmasının ardından bugüne kadar gerçekleşen yağışlardan sonra da sık sık kontrol edilmiştir. Dileyen herhangi bir kişi bu raporları incelemek üzere Karayolları Dairesi’ne başvurabilir.

“ÇÖKÜNTÜ, ELİM OLAYIN MEYDANA GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ NOKTANIN İLERİSİNDE”

Yine sosyal medya ve basına, yol kenarında yoğun yağışın sebep olduğu aşınma sonucu oluşan bir çöküntünün fotoğrafı yansımış ve yaşanan üzücü olayın o noktada gerçekleştiği bilgisi dolaşmaktadır. Fotoğrafa yansıyan çöküntü, elim olayın meydana geldiğini düşündüğümüz noktanın Lefkoşa istikametinde 200 metre ilerisinde yer alıp olay ile alakası yoktur.

“OTO KORKULUK EKSİKLİĞİ YOK”

Yine sosyal medyada Ciklos bölgesinde tehlikeli uçurum noktalarında bariyer (oto korkuluk) olmadığı bilgisi yer almaktadır. Bahse konu yol üzerinde 4.5 km oto korkuluk bulunmaktadır. Tehlikeli viraj ve uçurum kenarlarında oto korkuluk eksikliği bulunmamaktadır.

“OLAYIN GERÇEKLEŞME ŞEKLİ VE DETAYLARI İLE İLGİLİ POLİS TAHKİKATI SÜRMEKTEDİR”

Ciklos viraj bölümünün bir noktasında yer alan su deposu ve vanaların olduğu bölüme araç girişi için korkuluk arası bırakılmıştır. Bu noktada yolun hemen yanı iddia edildiği gibi uçurum değildir. Burada 32 metre genişliğinde bir platform yer almaktadır. Söz konusu acı olayın bu noktada gerçekleştiği düşünülmektedir. Yaşanan olayın gerçekleşme şekli ve detayları ile ilgili polis tahkikatı sürmektedir. Bu tahkikatın sonucuna göre bazı karanlık noktaların aydınlatılması da sağlanmış olacaktır.

“SÖZ KONUSU NOKTA İLE İLGİLİ BİR TEKNİK SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI”

Bahse konu noktada dağdan şiddetli bir debi ile gelen suyun yol temeline temas edip yolun yanındaki drenaj arkına aktığı tespit edilmiştir. Fotoğrafa yansıyan oyuk bu şekilde oluşmuştur. Buna rağmen yolda bir çökme yaşanmamıştır. Bu noktada gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili firma ve TC Karayolları Koordinatörlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Söz konusu nokta ile ilgili bir teknik soruşturma da başlatılmıştır.

“SU KANALLARI KAPATILDI’, ‘SU KANALLARINI TOPRAKLA ÖRTTÜLER’ ŞEKLİNDEKİ BİLGİLER GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

Mevcut yolun tamamlanan her iki etabında da yolun her iki tarafında drenaj hatları ve olukları konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır. Özellikle yine sosyal medyaya yansıyan ‘su kanalları kapatıldı’, ‘su kanallarını toprakla örttüler’ şeklindeki bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. Hiç bir teknik akıl ne böyle bir uygulamayı hayata geçirir ne de hayata geçmesine onay verir. Yine bu noktada dileyen herkes Karayolları Dairesi mühendisleri ile yolun her iki tarafındaki drenaj sistemini yerinde inceleyebilir. Kaldı ki 6 aydır açık olan 1. Etap ve yaklaşık 2 haftadır açık olan 2. Etap üzerinde, yol yenilenmezden önce yaşanan göllenme, su birikme şikayetlerinin artık yaşanmadığı, yolu kullanan sürücüler tarafından dile getirilmektedir.

“POLİSİN TAHKİKATINA EK OLARAK BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI OLARAK GENİŞ ÇAPLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAK”

Polis Genel Müdürlüğü’nün elim olaya dair başlattığı tahkikata ek olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak projeye müdahil tüm paydaşların dahil edileceği geniş çaplı bir soruşturma başlatılıp, soruşturma sonrası ortaya çıkan bilgi ve veriler ışığında, gerek görülmesi halinde sorumlu olanlar hakkında hukuki ve idari süreç başlatılacaktır.

“BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞAN HEYET İDDİALARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPACAK”

Buna paralel olarak bilirkişilerden oluşmuş bir heyet ile tüm iddialara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Bu hem bakanlığımızın hem de hükümetin kararlılığıdır.