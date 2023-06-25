4 kaza, 2 yaralı, 2 tutuklu… Sürücülerden 2’si alkollüydü

Ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen 2 sürücü de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen kazaya göre, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda ters şeritte ilerleyen Alaiddin Alisinanoğlu (E-54) kazaya neden oldu. Alisinanoğlu, MC 103 plakalı salon aracıyla ters istikamette Lefkoşa’ya doğru seyrederken Metgin Gıda yakınlarında, Gazimağusa istikametine doğru aynı şeritte giden Mehmet Üçokka (E-25) yönetimindeki SH 062 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan her iki araç sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
- Kazaya karışan sürücüler alkollü
Öte yandan, İkakke Abasi Emmanuel Akpan (E-27) 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSZ 171 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada ayni istikamete doğru önünde seyreden Mustafa Akerler (E-57) yönetimindeki RY 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RY 575 plakalı araç bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada yaralanan olmazken ZSZ 171 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.
-Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca aracı takla attı
Öte yandan, Yenierenköy - Yeşilköy anayolunda dün saat 21.00 sıralarında kaza oldu.
Vasıf Babili (E-36), yönetimindeki KD 629 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yola aniden atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Babili’nin aracı yolun solundan yoldan çıkarak, toprak sete çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı.