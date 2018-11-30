“4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi” 3-5 Aralık tarihleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’nin ortak düzenleyeceği Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 Aralık Pazartesi günü Girne’de, Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Kongre bu yıl “Yeni Toplumsal Yapıda Eğitim Araştırmaları” temasıyla düzenleniyor.

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eğitim araştırmalarının gelecekte geçerli olacak “insan niteliklerini” belirlemek durumunda olduğunu ifade ederek, endüstri ve teknolojideki üretimin ne yönde evirileceğini belirleyip, şimdiki öğrencilerin söz konusu nitelikleri kazanması için çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akkan, geçmişte olduğu gibi geleceğin toplumsal yapısını ve insan niteliklerini de eğitimin şekillendireceğine işaret ederek, uzmanlaşmanın daha da artacağını ve insanların daha ince becerilerle donatılmasının gerekeceğini ifade etti.

Kongrenin bu yılki temasının da bu doğrultuda belirlendiğini ifade eden Akkan, gelecekteki insan niteliklerini şimdiden belirleyip, karar vericilerin eğitim araştırmalarının sonuçları doğrultusunda politikalarını saptamalarında, kongrenin katkı sağlayacağı umudunu taşıdıklarını belirtti.



Kongrede ayrıca “4. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” de sahibini bulacak