ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
4 kişi hakkında yasal işlem
Kıbrıs
16 Mart 2021 Salı 10:46
Kıbrıs Genç Tv
Polis dün akşamki denetimlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi tespit etti.
Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı
2
Hak Sen kamuda düzenli PCR testi talep etti
3
Lefke Sivil Toplum Örgütlerinden tepki
4
"Hatalardan ders alıp, başka bir kapanma dönemine...
5
Egsoz emisyon ölçümü fiyatı belirlendi
6
SOS Çocuk Köyüne bağış
7
Yaşanan tartışmalar sonrası istifa etti
8
Yangın hazır kuvveti ekibi alınacak
9
Sofralık patates ihracatına 40 kuruşluk destek
Sofralık patates ihracatına 40 kuruşluk destek
Kıbrıs
Yangın hazır kuvveti ekibi alınacak
Kıbrıs
Yaşanan tartışmalar sonrası istifa etti
Kıbrıs
SOS Çocuk Köyüne bağış
Kıbrıs
Egsoz emisyon ölçümü fiyatı belirlendi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Yangın hazır kuvveti ekibi alınacak
Yeniden Başkanlığa seçildi
Amcaoğlu, Pelin Değirmencioğlu için mesaj yayınladı
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası mesaj yayınladı
Haftalık analiz sonuçları açıklandı
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 0392 224 04 15
Lefkoşa
İSMET ECZANESİ
Tel: 0392 228 15 40
Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZ
Tel: 0392 225 80 91
Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Tel: 05338300049
Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
Tel: 03928159777
Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
Tel: 03923652424
Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
Tel: 03923656977
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 03923714006
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456
Facebook
44.1B
Twitter
7.3B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Gazimağusa'da uyuşturu...2 kişi tutuklandı
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE