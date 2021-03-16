4 kişi hakkında yasal işlem

4 kişi hakkında yasal işlem
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Polis dün akşamki denetimlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi tespit etti.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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