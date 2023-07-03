4 kişi hayatını kaybetti...Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde kaza

Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların ismi açıklanmadı.

Polisin açıklamasına göre, saat 4.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan 2 şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023, 09:05