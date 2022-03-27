4 kişi hayatını kaybetti...İşte son 24 saatteki koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 4 kişin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.616 olup, 747 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 579 kişi taburcu edilmiştir.
348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 747
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Toplam Vaka Sayısı: 81.448
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 18:55