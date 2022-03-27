4 kişi hayatını kaybetti...İşte son 24 saatteki koronavirüs tablosu

4 kişi hayatını kaybetti...İşte son 24 saatteki koronavirüs tablosu
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı, 4 kişin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.616 olup, 747 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 579 kişi taburcu edilmiştir. 

348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 747           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579          

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

banner69
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201     
      
Toplam Vaka Sayısı: 81.448             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615   

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 18:55
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿