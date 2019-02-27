4 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan 1, Gazimağusa’da kanunsuz eser tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra polis Lefkoşa'da şüpheli gördüğü K.K.’nin (E-39) üzerinde arama yaparak yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Zanlı şahıs tutuklandı.

Öte yandan polis dün öğle saatlerine yakın Gazimağusa’da Glapsides plajının park yerinde, S.B.’nin (E-25) aracında yaptığı aramada, Arkaik döneme ait testi, kap gibi 10 parçadan oluşan eski eser nitelikli eşya buldu. S.B. ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan İ.İ.(E-23) ve G.G.(E-26) tutuklandı.