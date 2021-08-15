4 otopsi sonucu açıklandı

Polis Basın Subaylığı, önceki gün meydana gelen dört ani ve gayritabii ölüm vakasıyla ilgili otopsi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Lefkoşa’da 64 yaşındaki Mustafa Katipoğlu’nun, Tatlısu’da Mesut Merter’in, Lapta’da 73 yaşındaki Keith John Gazey’in, Girne’de 28 yaşındaki Mert Şenoğlu’nun otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Söz konusu dört kişinin kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerle belirlenecek.

DENİZDEKİ CESEDİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Öte yandan yine önceki gün Esentepe-Bahçeli arasında denizde bulunan kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde yapılan otopside de kimlik tespiti için cesetten kan ve doku örnekleri alındı. Kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen cesetle ilgili soruşturma sürüyor.