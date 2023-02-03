Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla UICC Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün bu yılki hedeflerini açıkladı.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ve ileriki yılın sloganının “Tedaviler arasındaki uçurumu, açığı kapatınız” olduğu kaydedildi.

UICC Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bu yılki hedefinin, "sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı, fazla kilolu veya obez olmak, düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet, iyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti, kentsel hava kirliliği, katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekan dumanından uzak durmak" olduğu belirtildi.

UICC, 3 yıl boyunca “Kararlıyım ve Yapacağım” sloganını kullandığı belirtilen açıklamada, geçen yıldan başlayarak bu yıl ve ileriki yılın sloganın ise “Tedaviler arasındaki uçurumu, açığı kapatınız.” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kampanya ile amaçlananın, dünyada herkesin zamanında ve doğru tedavi almasını sağlamak için ihtiyacı olan bakım ve ilaca erişimini sağlamak olduğu vurgulandı ve kanser faktörü olan sigara, alkol, sağlıksız beslenme, aşırı yağlı beslenmenin ardından sağlık sorunlarının doğduğu ve bundan etkilenen gurupların ise gençler, dar gelirli kişiler, etnik azınlıklar ve yaşlı kesime olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UICC soruyor ve diyor ki, kanser bakım ve tedavisinde uçurumu kapatmak için ne yapacaksınız?

Öncelikle problem olduğunu kabulleneceksiniz. Kabullenmeden ilerlemek mümkün değildir. Kanser bakım ve tedavisinde ülke içinde ve ülkelerarası eşitsizlik olduğunu anlayıp kabullenmenizi istiyoruz. Kanser tedavi ve bakımında eşitsizlik hayatlara mal oluyor.. Gelir düzeyi, eğitim, lokasyon, ayırımcılık kanser tedavilerinde başarılı olmayı engelleyen faktörlerdir. Sizi ve sevdiklerinizi yakınlarınızı etkileyen bu tedaviye ulaşım uçurumu açığını oluşturan engeller betondan yapılmış değildir. İşin başında olanlar bu açığı, onu yaratan nedenleri görüp, vizyon, bakış açısı ve sistemi değiştirmekle kapayabilir. Kanser dünyada ikinci ölüm nedenidir. Ancak böyle olmamalıdır. UICC üyesi olarak biz de zamanında ve doğru tedaviyle bakıma ulaşmak istiyoruz.

2020 yılında 10 milyon insan kanserden ölürken bu ölümlerin yüzde 70’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşandığını biliyor muydunuz? Düşük gelirli ülkelerde ancak yüzde 30 kanser hastasının tedavi ve bakım olanaklarına ulaşırken yüksek gelirli ülkelerde kanser hastalarının yüzde 90’ının doğru tedaviye ulaştığını biliyor muydunuz? Dünya kanser günü bize bu adaletsizliğe hemen şimdi son verilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.”