40 örgüt yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacak

Bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplumdan oluşan 40 örgüt, yarın Din İşleri Dairesi önünde eylem yapacağını açıkladı.

Örgütler, “laik, çağdaş, demokratik değerlere, yaşam biçimine, özgürlüklere saldıran zihniyeti” protesto etmek amacıyla saat 16.30’da bir araya geleceklerini duyurdu.

Örgütlerden yapılan açıklamada, “Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘Dur’ demek için yan yana ve dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya aşağıda yer alan örgütler imza koydu:

“Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, Biyologlar Derneği, BKP, CTP Kadın Örgütü, DAÜ-SEN, DAÜ-Bir-Sen, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamusen, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP”